Inzidenz in Gotha auf Höchststand

Kostenlose Coronatests sind im Landkreis Gotha unter anderem in der Teststelle gleich im Foyer des Gesundheits- und Aktivbades Tabbs in Bad Tabarz möglich.

Gotha. Von den 3000 am Coronavirus Erkrankten im Landkreis Gotha befinden sich 55 in Krankenhäusern, acht auf Intensivstationen.

Um rund 100 stieg die Sieben-Tages-Inzidenz zum Donnerstag. Damit liegt der Wert im Landkreis bei 1253,7. Das ist neuer Rekord. Bei 432 Personen wurde das Coronavirus neu nachgewiesen. Von den 3000 Erkrankten befinden sich 55 in Krankenhäusern, acht auf Intensivstationen. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, ist innerhalb eines Tages eine Person mit oder an dem Virus verstorben. Der R-Wert liegt bei 1,5, was bedeutet, eine Person steckt im Durchschnitt 1,5 weitere Personen an.