An Beal Bocht steht für irische Folkmusik. Das Duo Oliver Bonsack und Jürgen Dölz (rechts) tritt im Kukuna in Bad Tabarz auf.

Irischer Folk in Bad Tabarz

Bad Tabarz. An Beal Bocht ist am Freitagabend im Kukuna zu erleben.

Das Duo „An Beal Bocht“ tritt mit seiner irischen Folkmusik am Freitag, dem 2. Dezember, 19 Uhr, im Kukuna Bad Tabarz auf, kündigt das Kuramt an. Vitalität, Fröhlichkeit und Spontanität sind Jürgen Dölz (Gesang, Gitarre), Oliver Bonsack (Fiddle, Mandoline, Gesang) auch nach unzähligen Konzertauftritten nicht abhanden gekommen, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Tickets unter: www.ticketshop-thueringen.de oder in der Touristinformation Bad Tabarz