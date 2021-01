Jeder Tag ein Montag im Herzoglichen Museum Gotha

Besucher müssen dem Herzoglichen Museum Gotha auch in den kommenden Wochen fernbleiben. Hinter verschlossenen Türen wird jedoch an einem abwechslungsreichen Programm für 2021 gearbeitet.

Kultureinrichtungen bleiben auch im Landkreis Gotha weiter geschlossen. So bleibt die Fotoschau „Glanzlichter“ und „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ der Gothaer Öffentlichkeit vorerst vorenthalten. „Wir sind geübt im Umplanen“, sagt Marco Karthe, Direktor Kommunikation und Bildung der Stiftung. Die Pandemie zwingt ihn und seine Kollegen zum Improvisieren.

Seit einigen Wochen ist nun so ziemlich jeder Tag ein Montag im Herzoglichen Museum. Denn der Wochenbeginn wird in den Einrichtungen üblicherweise Wartungs- und Reinigungsarbeiten gewidmet. Die seien nun auch nötig, so Marco Karthe, denn ohne Besucher staube alles noch viel schneller ein. Die seit November andauernde Schließzeit habe man in der Stiftung Schloss Friedenstein zudem genutzt, um die Digitalisierung voranzutreiben, erklärt er, mit dem Zusatz: „dazu will ich noch nicht zu viel verraten.“

Deutschlandreisende sorgen 2020 für gute Besucherzahlen nach Wiedereröffnung

Dass nichts los ist, treibt auch die Bauarbeiten im Schloss voran. In der Stiftung Schloss Friedenstein versucht man, auch das Gute zu sehen, das die unfreiwillige Schließung mit sich bringt. 2020 konnte nach der Wiedereröffnung ein neues Publikum erschlossen werden. Mit mehr Familien, mehr Besuchern aus der Region und Deutschlandreisenden erreichten die Besucherzahlen im August und September mühelos das Vorjahresniveau und übertrafen dieses sogar im Oktober, selbst ohne Reisegruppen und Veranstaltungen wie die Museumsnacht. „Insofern ist das eine sehr spannende Entwicklung, die ohne Pandemie wohl nicht möglich gewesen wäre“, sagt Karthe.

Der gute Zulauf könne jedoch in keiner Weise die Defizite des Jahres aufwiegen. Um 2021 möglichen Verlusten vorzubeugen, wird nun mit Augenmaß geplant. So werden dieses Jahr im Herzoglichen Museum hauptsächlich Exponate aus dem eigenen Bestand zu sehen sein, wie die Saurier und eine Schau rund um Insekten, die nach dem erhofften Ende des Lockdowns ab Mitte Februar gezeigt werden, sowie die Alten Meister Ende Oktober. Die Wanderausstellung „Glanzlichter 2020“, die bereits im Januar in Gotha beginnen sollte, wird womöglich verlängert. Zudem, so Marco Karthe, arbeite man derzeit an Alternativen zum analogen Museumbesuch. „Wir wollen auch digitale Einblicke in unsere Sammlungen geben“, sagt er.

Dass das Verschieben, Verlängern und Absagen von Ausstellungen derzeit möglich ist, liegt auch an daran, dass sich das Klima in der Kunst- und Museumsbranche geändert zu haben scheint. Forderungen auf Schadensersatz sind bei solchen Planänderungen nicht unüblich, doch darauf wird in der Pandemie in den meisten Fällen verzichtet. Auch bei digitalen Angeboten, wo im Fall von Leihgaben Kosten für die Bildrecht fällig werden würden, würde oft ein Auge zugedrückt. „Man merkt, wir stehen alle vor denselben Herausforderungen“, sagt Marco Karthe. Die Solidarität untereinander sei gewachsen.

Ausstellungen zeigen 2021 vor allem eigene Objekte

Grenzschließungen, wie sie 2021 möglicherweise wieder bevorstehen, stellten 2020 ein großes Problem für den internationalen Ausleihverkehr dar. So blieb eine Leihgabe der Stiftung Schloss Friedenstein einige Monate länger in einem Wiener Museum hängen, als geplant, berichtet Karthe. Auch aus diesem Grund würden 2021 vor allem eigene Objekte gezeigt. Diese Entwicklung könnte Ausstellungen auf längere Zeit lokaler machen, denn von der Entscheidung, ein bestimmtes Objekt leihen zu wollen, bis zum Zeitpunkt, wenn es schließlich im Museum hängt, vergehen nicht selten mehrere Jahre. „So etwas kann man nicht jedes Jahr leisten“ und verweist dabei etwa auf die Oskar-Schlemmer-Ausstellung von 2019.

So schwer es angesichts des Virus ist, Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns zu machen, wünscht sich Marco Karthe doch eine längere Perspektive und mehr Wertschätzung für Kulturorte. „Man sollte Museen nicht als Freizeiteinrichtungen definieren, sondern die Chance wahrnehmen, sie als Bildungsorte zu nutzen, wo Kunst- oder Geschichtsunterricht am Objekt stattfinden könnte.“