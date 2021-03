Likör "Fenjas neuer Zauber" aus Wandersleben erhält Gold-Auszeichnung

Jörg Ratzmann mit dem Siegerlikör, der Goldmedaille und dem australischen Zitronenblatt. Normalerweise verkauft er seine Liköre auf Märkten in der Region. Das Geschäft ruht in der Coronazeit.

Rund 200 Hersteller reichten im Februar ihre Erzeugnisse beim Internationalen Spirituosenwettbewerb (ISW) des Meininger Verlages in Neustadt an der Weinstraße ein. Jeden Monat wird hier eine andere Kategorie verkostet. Im zweiten Monat dieses Jahres nahmen sich die Juroren Liköre vor. Insgesamt 48 Mal vergaben sie hier Goldmedaillen. Über eine davon kann sich Jörg Ratzmann aus Wandersleben freuen. Seine Auszeichnung ist umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass sich ein Amateur der strengen Prüfung stellte und im Konzert der Profis mehr als mithalten konnte. In Thüringen heimsten noch Nordbrand Nordhausen und die Wiegand Manufaktur aus Weimar Gold ein.