Kameradschaft steht bei Boilstädter Wehr an erster Stelle

Zu insgesamt 46 Einsätzen wurden im vergangenen Jahr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Boilstädt gerufen. Das seien drei Einsätze mehr als 2018 gewesen, stellte Wehrführer David Lorenz fest. Zur Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus hielt er ein kurzes Resümee auf das Einsatzgeschehen.

Von den 46 Einsätzen, zu denen die Boilstädter Floriansjünger gerufen wurden, sind 33 Brände, sechs Hilfeleistungen und sieben sonstige Alarmierungen. Dabei zählten der Dachstuhlbrand in Gräfentonna, zu denen auch die Kameraden gerufen wurden sowie zwei Flächenbrände, ein Lkw-Brand und Kellerbrände im Westviertel der Stadt Gotha zu den Herausforderungen. 14 aktive Einsatzkräfte, darunter zehn Atemschutzträger, hat die Freiwillige Feuerwehr. Neben dem aktuellen Einsatzgeschehen sichern die Floriansjünger aber auch viele Feste ab. Lorenz nannte als Beispiel das Gothardusfest, Kinderfest im Helios-Klinikum und das Sommerfest in Boilstädt. Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit mit der Uelleber Feuerwehr. Kritik richtete Wehrführer Lorenz an einige Boilstädter Bürger, die ihr Unverständnis äußerten wegen dem Einschalten des Martinhornes, wenn die Feuerwehr nachts ausrücken muss.

Spaß an seiner Arbeit als Jugendwart hat Paul Kronfeld. Fünf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren betreut Kronfeld. Im vorigen Jahr nahm die Jugendfeuerwehr am Stadtwettbewerb im Ortsteil Siebleben teil. Des Weiteren besuchte der Nachwuchs die Partnerstadt Kielce in Polen. „Hier haben wir die Feuerwehr besucht und konnten Freundschaften schließen“, erzählt Paul Kronfeld. 50 Mitglieder stark ist der Feuerwehrverein Boilstädt. „Das Vereinsleben lebt von der Kameradschaft“, sagt Martin Wolf, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Zur Tradition des Vereins gehöre es, Unterstützung bei Festen im Dorf zu geben. Die größte Herausforderung 2019 war die Renovierung der Küche im Gerätehaus. Zum Ende der Jahreshauptversammlung gab es Urkunden für langjährige Mitgliedschaft im Verein für Andreas Walter (10 Jahre), Tino Malsch, Dieter Säuberlich (15), Martin Wolf (20), Marcel Wehner (30), Dittmar Kästner, Bernd Schunke (35) und Ewald Augustin (60).