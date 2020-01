Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Saison für Skifahrer

In unserer Kindheit war es etwas Besonderes, wenn unterm Weihnachtsbaum Geschenke passend zur Jahreszeit lagen. Ob meine ersten Holzski mit Seilzugbindung, Schlittschuhe, die an die Stiefel geschraubt wurden (und die Sohlen deformierten) oder ein Schlitten – ich hatte viel Freude an diesen Gaben. Denn, so sagt es mir zumindest meine Erinnerung, es gab damals noch Winter mit Frost und Schnee.

Wir sind im Gothaer Park oder in der Klinge gerodelt und meine ersten Versuche auf Skiern habe ich ebenfalls dort gewagt. Wir sind auf dem Parkteich Schlittschuh gelaufen. Ganz zu schweigen von den drei Wochen Winterferien bei meinen Großeltern im Thüringer Wald, wo noch viel mehr Schnee lag. Nun haben wir uns ja schon daran gewöhnt, dass es nur noch selten richtig Winter wird, vor allem im Flachland. Aber auch entlang des Rennsteiges sind die Tage, an denen ich mit den Langlaufskiern schöne Touren unternehmen kann, selten geworden. Diesmal warte ich so lange wie wohl noch nie darauf. Und momentan sieht es auch nicht so aus, als ob sich das bald ändern würde. Das ist wirklich schade. Selbst ein Ausflug in die Skihalle in Oberhof kann dieses Defizit nicht wettmachen, denn zum Skilaufen gehört einfach der zauberhafte Winterwald dazu.