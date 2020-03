Kinder- und Jugendforum Gotha startet Einkaufshilfe

Wie können wir in Zeiten der Coronakrise helfen? Diese Frage stellten sich die Mitglieder des Kinder- und Jugendforums der Stadt Gotha persönlich und untereinander. So auch bei ihrer jüngsten Sitzung, die am Donnerstag per Skype stattfand. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir sind alle Schüler und Studenten und haben jetzt Zeit, auch wenn wir zu Hause lernen müssen. Wir möchten aber etwas für die Gesellschaft tun“, sagt Felix Salzer, der Abiturient am Gymnasium Ernestinum und Vorstandsvorsitzender des Forums ist. Auch Lukas Eichler, der im September ein Studium in London beginnen möchte und ebenfalls im Vorstand ist, will sich engagieren – wie die weiteren zehn Mitglieder des Kinder- und Jugendforums. „Wir dachten uns, dass wir mit einer kostenlosen Einkaufshilfe da vielleicht gut unterstützen können.“

Also wurde ein Plakat gestaltet und an verschiedenen Orten in Gotha verteilt. „Außerdem informieren wir auf unserer Internetseite und auf unserem Instagram-Account über das Angebot“, so Felix Salzer. Das Kinder- und Jugendforum der Stadt Gotha bietet kostenfreie Einkaufshilfen an, um Menschen der Risikogruppen zu schützen, also ältere oder immungeschwächte Menschen, heißt es da. Es sind eine E-Mail-Adresse und Telefonnummern angegeben. „Wir würden nicht nur einkaufen, sondern auch andere wichtige Wege erledigen“, sagt Lukas Eichler.

Zwar bleiben die Forumsmitglieder per moderner Medien untereinander in Kontakt, ihre aktuellen Projekte aber sind erst mal ausgesetzt oder ganz vom Tisch. „Wir wollten zum Beispiel zum Gothardusfest beitragen, aber das musste ja abgesagt werden“, erzählt Felix Salzer. Die Projekttage zum Thema Demokratie mit einer Podiumsdiskussion liegen erst einmal auf Eis. Das Kinder- und Jugendforum der Stadt Gotha wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche an der Kommunalpolitik der Stadt zu beteiligen und Gotha kinderfreundlicher zu gestalten. Es dient als beratendes Gremium des Stadtrates.