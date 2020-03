Kindergartengebühr wegen Corona-Schließung ausgesetzt

Elternbeiträge für Kindergärten und Horte sollen für die Zeit der Schließung wegen der Corona-Krise den Kommunen und freien Trägern erstattet werden. Das hat diese Woche die Landesregierung in Erfurt angekündigt.

Die Stadt Friedrichroda habe das schon mit Schließung der Kindergärten Anfang voriger Woche für ihre Einrichtungen beschlossen. „Wir haben da nicht lang auf eine Entscheidung der Landesregierung gewartet“, sagt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Mit allen Leiterinnen der drei Einrichtungen in Ernstroda, Finsterbergen und Friedrichroda sei vor das zwei Woche, als die Schließung auf die Tagesordnung rückte, besprochen worden. Danach müsse für Kinder, die nicht betreut werden, keine Gebühr bezahlt werden. Jetzt werde überall die Notbetreuung abgesichert.

Die Stadt unterstütze weiterhin die freien Träger, sagt Klöppel. Damit solle die Lohnfortzahlung für Träger wie Angestellte gesichert werden. Von der Stadt Friedrichroda werde es gegenüber den freien Trägern keine Einschränkungen geben, bekräftigt Klöppel.

In Gotha haben sich Stadtverwaltung und freie Träger der Kindergärten auch auf eine gemeinsame Verfahrensweise geeinigt. Demnach werde die Zahlung der Gebühren für den Monat April ausgesetzt, teilt Stadt-Pressesprecher Maik Märtin mit. Bei Lastschriftermächtigung werde die Abbuchung für den Monat April automatisch eingestellt. Eltern, die die Gebühren per Dauerauftrag entrichten, werden gebeten, den Dauerauftrag für April bei ihrer Bank auszusetzen, ebenso bei Einzelüberweisung.

Für die Horte der sieben staatlichen Grundschulen in Gotha gelte eine ähnliche Verfahrensweise, indem die Zahlung der Gebühren für den Monat April ausgesetzt werde.

Die Gemeinde Nesse-Apfelstädt weder Kitagebühr noch Getränkepauschale für April einziehen, kündigt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) per amtlichem Mitteilungsblatt an. Für die bisherige Schließzeit (ab 17. März) erfolge bis zur endgültigen Klärung der Kostenerstattung durch den Freistaat zunächst keine Rückzahlung. Die Regelungen gelten auch für die Notbetreuung, so Jacob, bis entschieden werde, wie diese abzurechnen sei.

Zum 1. April will der Landkreis Gotha die Pflicht zur Zahlung der Hortgebühren vorerst aussetzen. Bei Lastschrifteinzugsermächtigung werde die Kreiskasse für den Monat April keine Abbuchung vornehmen. Bei Dauerauftrag sollten Eltern den für April aussetzen. Die Hortgebührenbescheide würden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.