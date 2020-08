Vereinsvorsitzende Sigurd Scholze alias Sebastian Kneipp allein Wasser im Becken an der Arenarisquelle.

Kneipp-Tag in Bad Tabarz

Am Donnerstag, 13. August, sollen die Kneipp-Freunde in der Arenaris-Kuranlage im Lauchagrund Bad Tabarz voll auf ihre Kosten kommen. Von 10 bis 12 Uhr gibt es in dem Kneipp-Domizil Tautreten, Wassertreten, kaltes Armbad, Güsse. Auch die Fragen, ob das Gehen auf dem Barfußpfad und Kräuteranwendungen helfen, um die Abwehrkräfte zu stärken, sollen beantwortet werden.

Dazu werden Badearzt Sigurd Scholze und die Kräuterexpertin Heidrun Diringer praktische Anwendungen geben, kündigt Vereinsvorsitzender Scholze an. Er weist ferner darauf hin, dass die Kneipp-Vereinsmitglieder die Teilnehmer um die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften bitten.