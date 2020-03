Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knut Kreuch dankt fürs Arbeiten und fürs Zuhause-Bleiben

In einer weiteren Video-Ansprache hat sich Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) auf der Internetseite der Stadt – www.gotha.de – an die Bürger gewandt, um ihnen dafür zu danken, dass das Kontaktverbot, das seit Montag gilt, in der Öffentlichkeit so gut umgesetzt wird. Darüber hinaus gilt sein Dank den vielen Gothaer Beschäftigten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Viele arbeiten in ihren Betrieben und Unternehmen, andere sorgen dafür, dass Baustellen am Leben bleiben, dass Supermärkte gefüllt sind“, sagt er. Kreuch bittet die Gothaer, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens auch weiterhin zu beachten. „Halten Sie sich an das, was Ihnen durch die Medien gesagt wird – zum Beispiel zu Hause zu bleiben, sich nicht mit Freunden zu treffen.“ Man müsse aber auch nach vorn schauen: „Wir sollten jetzt Ruhe bewahren und darüber nachdenken, wie es sein wird, wenn diese Krise überwunden ist. Dann brauchen wir kreative Ideen, dann brauchen wir ganz viel Engagement, und dann brauchen wir noch mehr Miteinander und Solidarität“, so Kreuch.