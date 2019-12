Püriertes Obst mit einem Schuss Wodka – manch einer nennt so etwas eine vollwertige Mahlzeit. Diese Erfahrung habe ich Anfang der Woche gemacht, als ich am Running Dinner teilgenommen habe. Das Konzept besteht darin, jeden der drei Gänge an einem anderen Ort einzunehmen. Und so fand ich mich zwischen Soljanka und Chili con Carne auf den Straßen Erfurter Studentenviertel wider, in eiliger Suche nach der richtigen Klingel.

Bereits im Sommer, als ich das erste Mal teilnahm, war ich angetan von der Idee. Bei kaum einer anderen Gelegenheit lernt man so schnell neue Menschen kennen. Auf dem kulinarischen Weg werden aus Smalltalk schnell tiefgründige Gespräche. Die Frage, was ein nahrhafter Speisegang ist, wird jedoch ungeklärt bleiben.

Für die einen ist es das Brot mit veganem Aufstrich, für andere kann gar nicht genug Fleisch drin sein. Manch einer schichtet kunstvoll das französische Dessert, ein anderer ist mit dem Nachtisch aus der Tiefkühltruhe zufrieden. Der Klecks Vanilleeis daneben wird es schon richten. Und dann gibt es ja noch die beschwippsten Obstsäfte.

Hungrig bin ich jedenfalls nicht in die Residenzstadt zurückgekehrt. Den Bewohnern lege ich ans Herz, bald das erste Gothaer Running Dinner zu veranstalten. Die Begegnungen sind es wert, das Essen meistens auch.