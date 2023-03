Kommentar für Gotha: Gefühlte Unsicherheit, und was Thüringer Kleinstädte dagegen tun

Victoria Augener schreibt über verschiedene Strategien gegen Kriminalität.

Das Bedürfnis nach mehr Sicherheit ist groß in Gotha. Das Sicherheitsgefühl ist laut der Heimatcheck-Befragung dieser Zeitung in der Kreisstadt (Note 2,8) schlechter als im Rest des Kreises (2,3). In vielen Nachbarregionen ist die Stimmung ähnlich, doch die Antworten der Politik sind unterschiedlich. Mühlhausen schafft eine Haushaltsstelle für Videoüberwachung. In der Stadt hatte es vermehrt Einbrüche und Diebstähle im öffentlichen Raum gegeben. Die Haushaltsstelle erhält 50.000 Euro.

Gotha hingegen will die Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt, Landkreis und Polizei erweitern. Dabei gehen Ordnungsamt und Polizei gemeinsam Streife und kontrollieren verstärkt. Mit der Einführung der Partnerschaft sollte vor allem die Kriminalität am Coburger Platz zurückgedrängt werden. Das habe gefruchtet, so der Tenor in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Fallzahlen seien zurückgegangen, der Coburger kein Kriminalitätsschwerpunkt (mehr). Ob das Sicherheitsgefühl dort nun ein anderes ist, können jedoch nur diejenigen beurteilen, die tatsächlich am Coburger Platz leben.