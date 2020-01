Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kosaken besingen den Winter in Hörsel-Ebenheim

Volksweisen und Balladen stehen auf dem Programm der Don Konsaken, die am 24. Januar, 19 Uhr, in Hörsel-Ebenheim auftreten. Der traditionsreiche Männerchor gastiert mit seiner Europa-Tournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ in der Marienkirche.

Maxim Kowalew leitet den Chor, der sich laut Veranstalter durch seine Disziplin auszeichne. Die russisch-orthodoxen Kirchengesänge, für die die Kosaken bekannt sind, richten sich nach der Jahreszeit. Im Konzertprogramm sollen Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ zu hören sein. Nach dem Motto „Singend zu beten und betend zu singen“ bietet die Gruppe einen Wechsel aus Chorgesang und Soli.

Tickets ab 22 Euro gibt es in den Pressehäusern unserer Zeitung sowie im Ticketshop Thüringen, Telefon: 0361/227 5 227, und unter www.ticketshop-thueringen.de. Die Abendkasse öffnet 18 Uhr.

Don Kosaken, Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, Hörsel-Ebenheim, Marienkirche