Kreative Wege aus der Trauer

Bunte Handabdrücke schmücken die Wände des Raums, von dem aus man auf Schloss Friedenstein blickt. Bevor es an die schwierigen Themen geht, bekommen die Kinder und Jugendlichen, die zu Serafim kommen, erst einmal Stifte, Papier oder bunte Knöpfe in die Hand. Allerhand Bastelzeug füllt eine Schrankwand. „Wenn man man etwas mit den Händen macht, lässt es sich leichter reden“, sagt Conny Creutzburg aus Erfahrung. Über ihre Trauer zu reden, falle den wenigsten leicht.

Nach einem Trauerzentrum sehen die hellen, bunt geschmückten Räume nicht aus, doch Serafim ist ein Zufluchtsort für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die einen Nahestehenden verloren haben. Wie sehr Verlust an Menschen nagt, weiß Conny Creutzburg aus eigener Erfahrung, als sie die Einrichtung 2013 mit ihrem Mann gründet. Einige Jahre zuvor hatten sie ihren Sohn durch einen Unfall verloren. Anlaufstellen für ihre Familie fehlten ihr damals. Um Menschen mit ihren Erfahrungen helfen zu können, ließ sich die Gothaerin, die nebenbei ein Transportunternehmen führt, zur Familientrauerbegleiterin ausbilden.

Ehrenamtlich betreibt Conny Creutzburg nun seit sechs Jahren das Serafim, dessen Name in mehreren Religionen für den ranghöchsten Engel steht. Und so finden sich auch Flügel im Logo des Gothaer Trauerzentrums wider. Dort treffen sich Erwachsene einmal im Monat, um über ihre Trauer zu sprechen. Für Kinder gibt es aufgrund der Unterbrechungen durch Schulferien zweimal im Jahr eine Gruppe, die sich über neun Wochen trifft. Zusätzlich zur Sprechzeit donnerstags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr können sich Trauernde rund um die Uhr telefonisch und online melden. 20 Personen engagieren sich für die Einrichtung, die sich neben Spenden auch durch Mitgliedsbeiträge finanziert.

Dass ihr Engagement in Gotha ankommt, merkt Conny Creutzburg nicht zuletzt im Vergleich mit ihren Kollegen aus anderen Bundesländern. „Den Menschen von hier fällt es nicht leicht, sich Hilfe zu suchen“, sagt sie. In den westdeutschen Bundesländern sei es hingegen üblicher, Beratungsangebote aufzusuchen. In der Mentalität der Ostdeutschen liege es, vieles mit sich selbst auszumachen. Auch bei Kindern stoße sie gelegentlich an einen Punkt, an dem es nicht weiter gehe. Dann habe sie auch schon den Zweck des Trauerzentrums hinterfragt. Doch dann, sagt sie, werde ihr schnell wieder bewusst, „jedes Kind ist es wert, dass Serafim bestehen bleibt.“

Eltern sollten keine Scheu haben, ihre Kinder in die Trauergruppe zu bringen, sagt Conny Creutzburg. Gleichgesinnte zu treffen und über Geschehenes zu sprechen schade nicht. Vielmehr verdiene jeder Mensch die Chance, Trauer gesund verarbeiten zu können. Dabei denkt Creutzburg an eine Siebenjährige, die nach einem Verlust kaum noch redete.

Für Kinder wie sie beginnt die Reise mit Serafim oft am Boden des Beratungsraums, wo mit Kissen ein Gesprächskreis gebildet wurde. Mit kleinen Bastelarbeiten soll im Anschluss die Erinnerung an die Verstorbenen lebendig gehalten wird. Es entstehen Papierengel, Bilderrahmen, Kerzen und Grabschmuck. Auf einer Wiese in der Klinge in Gotha werden zudem Erinnerungsbäume gepflanzt.

2020 will Conny Creutzburg noch einen Schritt weiter gehen. Sie plant ein dreitägiges Camp für die Kinder und Jugendlichen. Unter dem Motto „Das Leben ist bunt“ soll gezeigt werden, dass Trauer viele Farben, viele Facetten haben kann. Dafür hofft die Leiterin des Trauerzentrums auf finanzielle Unterstützung.