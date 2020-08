Kreis Gotha: Am Bromacker wird wieder gegraben

Bürgermeister Marco Schütz will in Tambach-Dietharz eine Ursaurier-Erlebniswelt parallel zur Grabung am Bromacker. Unterstützung bekommt er vom Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski. Beide haben sich dafür stark gemacht, dass die Arbeiten an der bedeutenden Fundstelle wieder aufgenommen werden.