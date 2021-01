Kreis Gotha: Angespannte Situation in der Intensivmedizin

Täglich erfasst die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) die Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von rund 1300 Krankenhäusern in Deutschland. Dazu gehören auch die beiden Akut-Kliniken des Landkreises Gotha. In einem Intensivregister wird dabei die Auslastung der Intensivbetten für schwere Fälle und bei Standardintensivbetten aufgelistet.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage – der Landkreis weist seit Tagen einen Inzidenzwert von über 300 auf – ist die Situation auf den Intensivstationen des größten Krankenhauses in der Region, dem Helios Klinikum Gotha, angespannt. Wie Klinik-Geschäftsführer Marc Bernstädt bestätigt, verzeichne das Klinikum zum jetzigen Zeitpunkt, wie andere Krankenhäuser auch, einen erhöhten Zulauf an Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das stelle natürlich besondere Herausforderungen an das Personal dar. Doch könne man die zu behandelten Patienten fachlich weiterhin gut betreuen.

„Unsere Mitarbeiter helfen sich untereinander. So unterstützen aktuell auch weniger betroffene Bereiche jene, die gerade mehr Patienten zu versorgen haben. Ich bin froh, so ein tolles Team zu haben, welches gemeinsam die Lage gut bewältigt“, sagt Marc Bernstädt. Alle Mitarbeiter seien gut ausgebildet und hatten bereits die Herausforderungen bei der ersten Coronawelle im vergangenen Jahr gemeistert. Alle arbeiten Hand in Hand – Ärzte, Pfleger und weitere Berufsgruppen.

Täglicher Überblick über Belegung aller Kliniken online zu finden

Die Intensivmediziner des Helios Klinikums stehen in regelmäßigem Austausch mit den umliegenden Kliniken und helfen sich bei Bedarf untereinander, so Kai-Uwe Döbel, Chefarzt der Anästhesie, Palliativ- und Intensivmedizin sowie Schmerztherapie vom Gothaer Krankenhaus. Täglich veröffentlicht das Helios-Unternehmen einen Überblick über die Intensivbelegung aller seiner Kliniken in Deutschland. Gegenwärtig sieht die Situation im Gothaer Klinikum so aus, dass insgesamt 209 Patienten auf der Normalstation, darunter 34 mit Covid-19 liegen. Auf der Intensivstation werden insgesamt 17 Patienten, darunter fünf mit Covid-19 behandelt. Nachzulesen sei die Statistik unter www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung/.

Auch am SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda ist die Auslastung auf der Intensivstation sehr angespannt, wie Klinik-Geschäftsführerin Annett Gratz mitteilt. Gegenwärtig werden 20 Patienten mit einer Corona-Erkrankung behandelt. Trotz der auch für das Friedrichrodaer Krankenhaus angespannten Situation kann man mit dem vorhandenen medizinischen Personal die Patienten betreuen. „Bei Bedarf können wir die Betten kurzfristig aufstocken“, sagt Annett Gratz.