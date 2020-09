Kreis Gotha. Keine Veränderungen gibt es im Landkreis Gotha bei den Coronazahlen. Nach wie vor sind im Kreisgebiet 18 Personen an Covid-19 erkrankt.

Unverändert geblieben sind die Fallzahlen an Corona erkrankten Personen im Landkreis Gotha. So liegt die Gesamtzahl der bislang an Covid-19 getesteten Personen laut Robert-Koch-Institut Berlin bei 366 Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.