Kreis Gotha: Kontaktlose Probenannahme im Veterinäramt

Jäger können jetzt Trichinenproben über einen Probenbriefkasten beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in der Mauerstr. 20 in Gotha kontaktlos übergeben. Darauf weist das Landratsamt hin. Das gelte für ermächtigte und in das Verfahren eingewiesene Jäger. Sie können dazu einen Antrag beim Veterinäramt stellen. Dieser werde im Regelfall genehmigt, wenn der Antragsteller die Jagd im Landkreis Gotha ausübt und dort bisher die Proben abgegeben hat. Diese müssen auslaufsicher, doppelt verpackt und zusammen mit dem vollständig und leserlich ausgefüllten nummerierten Wildursprungsschein eingeworfen werden.

Die Trichinenuntersuchung erfolgt in der Regel montags und mittwochs. Die Freigabe des geprüften Wildstücks geschieht durch Veröffentlichung des negativen Untersuchungsergebnisses auf der Website des Landkreises (www.landkreis-gotha.de). Bei Trichinenfunden werde der Jäger weiterhin umgehend telefonisch informiert.

Auch auf Schweinepest kann untersucht werden

Auch Blutproben zur Untersuchung auf Schweinpest dürfen Jäger im Probenkasten deponieren. Landwirte können den Probenkasten zum Einlegen von BVDV-Ohrstanzen ebenfalls nutzen.

Anfragen beantwortet das Veterinäramt unter Tel.: 03621 / 214901. Tote Wildschweine können auch dort oder über die Rettungsleitstelle des Landkreises unter Tel.: 03621 / 36550 gemeldet werden.