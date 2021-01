Kreis Gotha: Mehr Kinder als im Frühjahr in der Notbetreuung

Die angespannte Corona-Infektionslage hat auch in Thüringen wieder dazu geführt, dass in den Kindertagesstätten während des Lockdowns nur eine Notbetreuung angeboten werden kann, zunächst bis zum 31. Januar. Allerdings können diesmal, anders als im vergangenen Frühjahr, nicht nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder betreuen lassen, sondern es reicht, wenn der Arbeitgeber bescheinigt, dass sie unbedingt zur Pandemieabwehr gebraucht werden und wenn andere Unterbringungsmöglichkeiten nicht vorhanden sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

„Den Unterschied merken wir deutlich“, sagt Anke Loitsch, in der Stadtverwaltung Gotha zuständig für die neun kommunalen Kindertagesstätten. Die Einrichtungen, in die jetzt normalerweise 1036 Kinder gehen würden, seien im Notbetrieb derzeit durchschnittlich zu 40 Prozent ausgelastet – „das ist viermal so viel wie im ersten Lockdown“, verdeutlicht Anke Loitsch.

Betreuung an einzelnen Tagen zu verschiedenen Zeiten erschwert Planung

Die städtischen Gothaer Kindergärten bieten für die Notbetreuung eine Rahmen-Öffnungszeit von 6 bis 16 Uhr an. „Da wird aber dann im jeweiligen Kindergarten geschaut, wie die Situation ist“, sagt Anke Loitsch. Denn die Eltern sollen angeben, an welchen Tagen und von wann bis wann sie ihre Kinder bringen wollen. „Das geht also auch an einzelnen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten, was die personelle Planung nicht gerade einfach macht“, sagt die städtische Kita-Chefin.

Die Mädchen und Jungen werden in der aktuellen Situation in festen Gruppen betreut – und mit festen Erziehern. „Unsere anderen pädagogischen Fachkräfte stehen als Reserve zur Verfügung, falls personelle Engpässe entstehen. Sie erfüllen unterdessen andere Aufgaben wie das Vorbereiten von Projekten, entwickeln die Konzepte weiter oder arbeiten an unserem Qualitäts-Handbuch für Kitas“, erklärt Anke Loitsch.

Auch in umliegenden Städten höhere Auslastung zu verzeichnen

Auch die Stadt Waltershausen registriert für ihre Kindergärten in Ibenhain und Schnepfenthal eine höhere Auslastung in der Notbetreuung. „Im ersten Lockdown waren etwa zehn bis 20 Prozent der Kinder da, jetzt sind es um die 30 Prozent“, sagt Steffen Platzek, Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes der Stadtverwaltung. Es funktioniere gut. „Aus den Einrichtungen habe ich die Rückmeldung, dass die Eltern sehr kooperativ sind.“

Der Internationale Bund ist Träger der Kindergärten in Tambach-Dietharz, Georgenthal und Finsterbergen. In diesen Einrichtungen werde die Notbetreuung intensiv genutzt. 40 bis 50 Prozent der Kinder würden auch im Lockdown betreut – ebenfalls in festen Gruppen und mit einem fest zugewiesenen Erzieher. „Sollte der allerdings mal ausfallen wegen Krankheit oder Urlaub und kein Springer zur Verfügung stehen, kann es auch passieren, dass wir mal eine Gruppe schließen müssen. Das wissen die Eltern. Es ist aber bis jetzt noch nicht vorgekommen“, sagt IB-Mitarbeiterin Anke Weise.

Gemeinde Georgenthal sieht wöchentlicher Steigerung entgegen

Die Gemeinde Georgenthal betreibt derzeit drei kleinere Kindergärten in Leina, Schönau vor dem Walde und Altenbergen. Von den jeweils etwa 50 Plätzen seien derzeit durchschnittlich 35 Prozent belegt. In Herrenhof und Emleben - für diese Orte ist Georgenthal erfüllende Gemeinde - sehe es ähnlich aus. „Das steigt aber von Woche zu Woche. Haben es die Eltern über den Jahreswechsel oft noch gestemmt, ihre Kinder zu Hause zu lassen, geht das jetzt immer weniger“, sagt Kathrin Bauer, in der Gemeindeverwaltung Georgenthal zuständig für die kommunalen Kitas. Insofern finde sie es auch widersprüchlich, wenn das Land Thüringen von geschlossenen Kitas spreche, wenn doch so viele Kinder betreut werden.

Trotz der schwierigen Situation werde auch das Eingewöhnen jener Kinder angeboten, die neu Anspruch auf einen Platz haben. „Bei den ganz Kleinen erlauben wir, dass die Eltern die ersten Tage mitkommen können, sonst würde das ja nicht funktionieren“, so Kathrin Bauer.