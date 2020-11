Es gibt Bewegungen in Sachen Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn. Landrat Onno Eckert (SPD) ist deswegen „auf Achse“, wie er sagt. Der Kreistag Gotha hat einen gemeinsamen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und SPD verabschiedet, um das zu unterstützen.

In einem Schreiben an Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke/Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft), und in einem Gespräch mit ihr hat Eckert für eine Wiederinbetriebnahme der Strecke geworben. Ihr Antwortschreiben enthalte „bemerkenswerte Aussagen“, so Eckert. Danach wolle sich die Regierung aktiv für eine Reaktivierung der Ohratalbahn einsetzen und das ihr Mögliche hierfür tun.

Mittel im Landeshaushalt 2021 angemeldet

Das Ministerium wolle sich an einem Runden Tisch dazu beteiligen. Für das kommende Jahr plane es die Erstellung eines Gutachtens. Das solle die Voraussetzungen für ein tragfähiges Betriebskonzept sowie die technischen und verkehrlichen Voraussetzungen analysieren. Dafür seien Mittel im Landeshaushalt 2021 angemeldet worden. Er wolle bei der Staatssekretärin wegen des Fortgangs nachfragen, sicherte Eckert dem Kreistag zu.

Das trifft sich mit dem gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen von Bündnisgrüne und SPD. Danach solle der Landrat „geeignete Beratungsgremien“ schaffen, um Ideen und Konzepte für eine Zukunft der Ohratalbahn als wichtige regionale Schienenverkehrsverbindung zu entwickeln. Stefan Schambach (SPD) erinnert daran, dass dieses Frühjahr die Ohratal wieder ein Stück weit weggerückt war.

Nahverkehrsplan für 2021 und Folgejahre im Blick

Das Ministerium hatte dem Stilllegungsantrag der Zossenrail stattgegeben, die Strecke abzumelden. Sie war bereits 2011 stillgelegt worden. Generell sieht Schambach, Bürgermeister von Ohrdruf, den Freistaat bei der Ohratalbahn in der Pflicht. Wenn die Strecke gerettet werden solle, müsse eine Wiederbestellung vom Land erfolgen. Der Kreis könne das finanziell nicht stemmen.

Der Kreistag nimmt derweil die Nahverkehrsplanung ab 2021 Folgejahre in den Blick. Dabei solle sondiert werden, wie Bundesmittel eingesetzt werden können, um die langfristige Anbindung ländlicher Räume zu sichern, sagt Hans-Georg Creutzburg (CDU).

Auch Möglichkeiten der nationalen Wasserstoff-Strategie sollten für den Kreis ermittelt werden. Mit Nachbarkreisen müsse es eine konkrete Abstimmung zur Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehr-Angebots geben.

Aufbau einer zentralen Rettungsleitstelle

Wegen des Aufbaus einer zentralen Rettungsleitstelle für Westthüringen habe der Kreis Gotha mit dem Wartburgkreis, einschließlich der Stadt Eisenach sowie dem Ilm-Kreis eine Vereinbarung geschlossen. Inzwischen sei die Gründung des Zweckverbandes erfolgt, berichtete Eckert dem Kreistag, Ende Oktober habe er sich mit Vertretern der Nachbarkreise und Hans-Jörg Kolbeck, Referatsleiter im Landesverwaltungsamt, getroffen, um den formalen Gründungsakt zu vollziehen. Eckert ist zum Verbandsvorsitzenden berufen worden, die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (parteilos), zur Stellvertreterin.

Im nächsten Schritt werde die Verbandsversammlung über eine Haushaltssatzung des Zweckverbandes beraten und beschließen. Das solle noch dieses Jahr geschehen. Im Entwurf des Kreishaushaltes für 2021 ist eine Verbandsumlage bereits vorgesehen.

Außerdem steht die Wahl des Standortes der Rettungsleitstelle. Bis die Entscheidung steht, hat der Zweckverband seinen Sitz in Gotha. Die Partner sondieren bereits mögliche Standorte.

Die künftige zentrale Rettungsleitstelle für Westthüringen wird für rund 440.000 Einwohner die Notrufe entgegennehmen und Notärzte, Sanitäter, Feuerwehren sowie Krankentransporte zwischen Werra und Ilm disponieren.