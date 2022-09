Kreis Gotha: Was diese Woche wichtig war

Gotha. Wir geben einen Rückblick auf wichtige Nachrichten in dieser Woche im Kreis Gotha. Schauen Sie rein: Was haben Sie verpasst? Mit welchem Lese-Tipp können wir Sie vielleicht inspirieren?

Der kulturelle Höhepunkt dieser Woche im Kreis Gotha zieht sich bis ins Wochenende: Die 600. Auflage des Gothardusfestes, das coronabedingt nun endlich gefeiert werden kann. Leicht verspätet also, aber dafür umso größer und leidenschaftlicher und gekoppelt mit „Gotha glüht“. Unsere Kollegin Claudia Klinger hat die Vorfreude auf das Fest der Feste in der Region gut zusammengefasst, wie wir finden. Ihren Text finden Sie unter diesem Link und hier den Beitrag über die ersten Veranstaltungen.

Bilder! Bilder! Bilder!: Außerdem haben wir die ersten Eindrücke des Gothaer Jubiläumsfestes in einer Bildergalerie zusammengestellt, ebenso vom Metallgestaltertreffen. Schauen Sie rein, es lohnt sich.

Investiert: Wenn ein Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Größenordnungen investiert, ist das eine besondere und gute Nachricht. Der Logistikdienstleister Fiege will mit 40 Millionen Euro seinen Standort in Apfelstädt erweitern und einen Auto-Store bauen. Wir erklären, was ein Auto-Store ist und wie viele Millionen Fiege in das Projekt stecken will.

Energie: Die steigenden Energiepreise beschäftigen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und natürlich auch die Kultureinrichtungen. Conny Möller hat aufgeschrieben, wie sich Museen und Co. der Region auf höhere Kosten einstellen und welche Dinge und Veranstaltungen auf dem Prüfstand stehen.

Kollision: In Thüringen steigt die Zahl der Motorradunfälle, auch im Kreis Gotha gab es diese Woche eine Kollision mit einer zweirädrigen Maschine mit schwerem Ausgang.

Bilderkunst: Judith Boy malt ihre Werke auch auf Sizilien. Nun stellt sie ihre Bilder in Bad Tabarz aus. Unsere Kollegin Franziska Gräfenhan hat mit der Künstlerin gesprochen.

Schweine-Plage: Der Hainich grenzt auch an den Kreis Gotha und ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. In dem Waldgebiet gibt es aktuell eine Wildschwein-Plage. Die Jägerschaft fordert nun eine Lösung des Problems.

Ausflugstipp: Zum Schluss noch ein Ausflugstipp mit Gesundheitsfaktor. Die Obstbauern auf der Fahner Höhe laden am Samstag und Sonntag trotz hohen Verlusten bei der Apfelernte zum Markttreiben ein.