Kreis Gotha: Zwei Neuinfizierte an Corona

Kreis Gotha. Im Landkreis Gotha sind die Coronazahlen wieder am ansteigen. Aktuell sind 18 Personen und damit zwei mehr als am Vortag mit dem Virus infiziert.

Zwei weitere Neuinfizierte am Coronavirus vermeldet am Dienstag das Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI) für den Landkreis Gotha. So liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen bei 362, am Montag waren es noch 360 Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.