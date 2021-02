Die Menantes-Gedenkstätte in Wandersleben.

Kulturprogramm „Durchhalten – Neustarten“ beginnt in Apfelstädt

Mit einer Andacht startet der Menantes-Förderkreis der Kirchengemeinde Wandersleben am Donnerstag, 25. Februar, das diesjährige Kulturprogramm. Darin eingebettet ist ein Bild-Vortrag zum Thema „Geheimnisvolle Märchenwelt“, beschreibt Pfarrer Bernd Kramer den Kulturauftakt 2021 des Menantes-Förderkreises in Corona-Zeiten; will heißen: inklusive Hygiene-Vorschrif-ten und Abstandsregeln.