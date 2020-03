Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzarbeiten ist in Vereinen im Kreis Gotha möglich

Umfangreiche Hilfen für durch die Corona-Krise in Not geratene Vereine der Region hat der Landtagsabgeordnete Jörg Kellner (CDU) gefordert. Nachdem wichtige Hilfen für die Wirtschaft angeschoben worden sind, sei es nun an der Zeit, weitere Problemfelder in das Blickfeld zu nehmen, meint der Abgeordnete. Alle Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Die finanziellen Auswirkungen auf unsere Vereine sind teilweise erheblich“, sagt Kellner. Er schlägt dem Landtag vor, zügig die Einrichtung eines "Notfallfonds Ehrenamt" zu prüfen. Ähnliche Überlegungen gebe es bereits in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Vereine gerieten durch ausfallende Einnahmequellen in arge Bedrängnis, schildert Kellner. Sie könnten laufende Kosten für Mieten, Büroinfrastruktur, Betreuer oder Übungsleiter nicht mehr decken. Der Abgeordnete wies deshalb darauf hin, dass Vereine, die als Arbeitgeber fungieren, die Anordnung von Kurzarbeit und die Beantragung von Kurzarbeitergeld prüfen könnten. Möglich sei außerdem die Stundung von Steuerschulden und die Anpassung von Steuervorauszahlungen. Wenn sich jedoch abzeichne, dass sich die Folgen der Krise für einzelne Vereine nicht abfedern ließen, riet Kellner zur Notbremse in Form eines Insolvenzantrags. „Wir dürfen das Ehrenamt jetzt nicht im Stich lassen. Jedes Vereinsleben, das jetzt erlischt, ist im Falle von Insolvenzen schlimmstenfalls für immer verloren“, appelliert Jörg Kellner.