Ladendiebstahl in Waltershausen - Polizei sucht nach Zeugen

Waltershausen In Waltershausen hat ein unbekannter Mann in einem Laden geklaut. Nun sucht die Polizei mit dieser Beschreibung nach dem Täter.

Die Gothaer Polizei ermittelt nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in der Ohrdrufer Straße in Waltershausen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Unbekannte am Freitagmorgen, gegen 09.45 Uhr, Werkzeug sowie einen Briefkasten im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, konnten den Täter jedoch nicht erreichen. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Er ist ca. 25 Jahre alt, ca. 175cm groß, hat eine schlanke Figur, blonde Haare mit Rotstich und trägt eine karierte Jacke (rot/blau) und grüne Hose.

Er soll wohl mit seinem Mountainbike geflüchtet sein. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0168330/2021) entgegen.

