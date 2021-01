Landkreis Gotha erlässt neue Allgemeinverfügung

Binnen 24 Stunden sind drei weitere Menschen im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn liegt nun bei 104. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt ebenfalls weiter an - um 70 seit Donnerstag auf nun 3073 analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Freitag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Als momentan an Covid-19 erkrankt galten am Freitag im Landkreis Gotha 809 Menschen, sechs mehr als am Donnerstag. Davon befinden sich derzeit 89 im Krankenhaus, zwei mehr als am Vortag. 15 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 2160 Personen, 61 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Freitag mit 324,7 angegeben (minus 16,3).

Neue Verfügung gilt vorläufig bis 7. Februar

Angesichts des Überschreitens des 300er-Inzidenzwertes für Corona-Neuinfektionen an mehreren Tagen hintereinander hat der Landkreis Gotha mit Wirkung zum 15. Januar eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die vorerst bis zum 7. Februar gilt.

Sie regelt, dass sich auch Personen, die per Antigentest und von medizinisch fachkundigem Personal positiv auf den Erreger SARS-Cov-2 getestet worden sind, beim Gesundheitsamt melden und bis zu dessen Entscheidung selbst isolieren müssen. Außerdem sind mit dieser neuen Verordnung vorläufig Sitzungen kommunaler Gremien wie Rats-, Verbands- und Ausschusssitzungen untersagt, um Infektionsrisiken zu senken. Das gilt auch für den Kreistag.