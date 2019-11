Landkreis will die Michaelisschule in Ohrdruf stützen

„Die Michaelisschule ist gerettet.“ Erleichtert stellt das Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes und Ohrdrufer Bürger, fest, als der Kreistag dem Änderungskatalog der Kreisverwaltung zum Etat 2020 zustimmt. Darin enthalten sind auch 600.000 Euro für Sicherungsmaßnahmen an der Regelschule in Ohrdruf im kommenden Jahr. Untersuchungen hatten ergeben, dass Setzungserscheinungen und Risse drohen, wenn die Stadt die Straße um die Michaelisschule neu herrichten lässt. Der Landkreis als Schulträger will daher das Fundament stützen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.

So reibungslos wie im Fall der Michaelisschule liefen am Mittwochabend die Abstimmungen während der zweiten Lesung des Haushaltsplans für das nächste Jahr nicht in jedem Fall ab. Ein weiterer Antrag der SPD im Zusammenhang mit der Michaelisschule löste Debatten aus.

Weil der Stadtrat Ohrdruf nächste Woche beschließen will, die Sicherungsarbeiten an der Schule mit 100.000 Euro zu unterstützen – der Hauptausschuss Ohrdruf habe dem bereits zugestimmt, so Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) –, sollte dieser Betrag zur Senkung der Kreisumlage verwendet werden, begründete Fraktionsvorsitzender Werner Pidde einen Antrag.

„Ich frage mich, was 0,08 Prozent angesichts von 57 Millionen Euro für Investitionen in Zukunft ausmachen“, monierte Bärbel Schreyer (Freie Wähler). Eine Mehrheit entschied sich aber für die marginale Senkung der Kreisumlage auf 36,53 Prozent.

Landrat Onno Eckert (SPD) hatte zu Beginn der zweiten Lesung angekündigt, dass sich die Städte und Gemeinden in Zukunft wieder stärker an den Investitionen des Landkreises beteiligen, also eine höhere Kreisumlage zahlen müssten. Die vom Land Thüringen in Aussicht gestellten Schlüsselzuweisungen seien nicht auskömmlich. Die Verwaltungsausgaben stiegen. Von 2020 bis 2023 stünden Investitionen im Landkreis von 57,8 Millionen Euro an. Dies lasse sich nicht mehr aus dem Erlös des Verkaufs der Anteile am Kreiskrankenhaus decken, auch nicht mit Einsparungen in der Verwaltung. Das Landratsamt gehe davon aus, dass die Steuereinnahmen der Kommunen steigen.

Die Steuerschätzung sei die eine Seite, entgegnete Christian Jacob, CDU-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt. Die Gewerbesteuer bereite den Kommunen hingegen Sorge. SPD-Mann Pidde wies darauf hin, dass die Steuern nicht in allen Kommunen gleichmäßig sprudeln.

Vor ein Novum stellten die Freien Wähler die Abgeordneten und Sitzungsleiter Christian Theodor (SPD). Sie unterbreiteten gleich zwei Vorschläge, um die Stadt Gotha beim Einrichten einer Obdachlosenunterkunft mit 15.000 Euro aus dem Kreisetat zu unterstützen. Das Geld dafür könne durch Senkung der Fraktionsgelder von monatlich 250 auf 200 Euro sowie je Fraktionsmitglied von 60 auf 40 Euro aufgebracht werden. Das ermögliche weiterhin eine sachgerechte Ausgestaltung der Fraktionsarbeit, argumentierte Schreyer. Weil sich schon im Kreisausschuss dagegen Ablehnung abgezeichnet hatte, schlug sie als Alternative zur Deckung niedrigere Gutachterkosten bei Gerichtsverfahren vor.

Holger Kruse (CDU) stufte den Antrag als richtig ein. Doch die Fraktionsgelder dienten der Demokratie und seien angemessen, sagte er. Um eine unnötige Debatte zu ersparen, zog Schreyer die Kürzung der Fraktionsgelder zurück. Die Deckung über Einsparung bei Gerichtskosten fand eine Mehrheit.

Der Kreisetat 2020 soll zur Sitzung am Mittwoch, 11. Dezember, verabschiedet werden; Beginn im Spohrsaal: 18 Uhr

Zitat: „Das sind keine Almosen, sondern sie sind Teil der demokratischen Willensbildung.“ (Landrat Onno Eckert über Fraktionszuschüsse)