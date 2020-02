Coronavirus: Untersuchungen entkräften drei Verdachtsfälle im Kreis Gotha

Große Aufregung hat am Donnerstagvormittag die Meldung ausgelöst, dass eine Mutter und Mitarbeiterin der Arbeitsagentur Gotha in Quarantäne geschickt wurde, weil ihr Sohn nach einer Italienreise mit möglichen Corona-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein soll.

Am Nachmittag schickte Sandra Oehmer, Sprecherin des Helios-Krankenhauses Gotha, Entwarnung: „Derzeit haben wir keinen Coronavirus-Verdachtsfall in unserem Helios-Klinikum Gotha.“ In der vergangenen Woche seien vorsorglich zwei Patienten auf Coronavirus getestet worden. „In beiden Fällen konnte dies ausgeschlossen werden“, teilte Oehmer weiter mit.

Sämtliche Tests verlaufen negativ

Das Kreisgesundheitsamt habe in dieser Woche drei Verdachtsfälle auf Infektionen testen lassen. „Sämtliche Test sind negativ ausgefallen. Das jüngste Ergebnis wurde vor wenigen Minuten mitgeteilt“, berichtete fast zeitgleich Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes Gotha. Er fügte hinzu: „Es besteht kein Grund zur Hysterie.“ Es sei niemand unter Quarantäne gestellt worden, wie berichtet worden sei. Die landläufige Quarantäne wäre eine Anordnung auf Isolierung, die durch den Landkreis auszusprechen sei. „Dies ist nicht erfolgt“, bekräftigt Weber.

Wegen eines Corona-Verdachtsfall in Gotha sei eine Mutter und Mitarbeiterin der Arbeitsagentur vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, nachdem ihr Sohn mit verdächtigen Symptomen aus einem Krisengebiet in Italien zurückgekehrt ist. Der junge Mann sei ins Gothaer Klinikum eingeliefert worden, teilte Agentur-Sprecher Mario Greiner am Vormittag mit.

In der Gothaer Arbeitsagentur, von der die Frau bereits am Mittwoch nach kurzem Aufenthalt nach Hause geschickt wurde, ging der Kundenbetrieb am Donnerstag normal weiter. Man habe dies mit dem Regionalbüro des Jobcenters und dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt, erklärte Greiner.

So lange es sich lediglich um einen Verdachtsfall handele, sehe man keine Veranlassung Panik zu schüren. In der Arbeitsagentur würden grundsätzliche Vorsichts- und Hygienemaßnahmen eingehalten. Die Mitarbeiter seien informiert und sensibilisiert. Sie gäben sich oder Kunden nicht mehr die Hand. Toiletten und Waschräume seien mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Türklinken und Handläufe würden regelmäßig desinfiziert. Mögliche Verunsicherungen unter den Mitarbeitern des Jobcenters wollte der Pressesprecher nicht bestätigen.

Das Helios Klinikum Gotha ist für den Fall, dass ein Patient mit Verdacht auf das Coronavirus in die Klinik kommt, vorbereitet, versichert die Klinik-Sprecherin. „Unser medizinisches und pflegerisches Personal ist nach einem Hygieneplan auf Grundlage der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) eingewiesen.“ Außerdem sei ein Schema für bestimmte interne Abläufe vom Krankenhaushygieniker speziell für das Gothaer Klinikum entwickelt worden.

Die notwendigen hygienischen, medizinischen und baulich-technischen Voraussetzungen zur Erstversorgung von Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion seien im Klinikum gegeben. Es sei darüber hinaus auch in die Pandemiepläne des Freistaats eingebunden. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Betroffenen Kontakt haben, sind angewiesen, spezielle Schutzkleidung zu tragen, um weitere Infektionen bei sich selbst und anderen Personen zu verhindern“, beschreibt sie die Handlungsrichtlinien dazu.

Klinikleitung stimmt sichmit Gesundheitsbehörden ab

Bei Verdachtsfällen würden in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden alle Vorkehrungen getroffen, um den Befund zu sichern und die betreffenden Patienten zu isolieren.

In der Stadtverwaltung Gotha werden die Mitarbeiter über Vorsichts- und Hygienemaßnahmen zum Schutz gegen mögliche Ansteckungsgefahren informiert, teilt Stadtpressereferent Maik Märtin auf Anfrage unserer Zeitung mit. Insbesondere in Bereichen mit Besucherverkehr seien Mitarbeiter zusätzlich sensibilisiert worden. Die Toilettenbereiche in den Verwaltungsgebäuden wurden bereits langfristig mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die Stadtverwaltung richte sich darüber hinaus nach den Hinweisen des Gesundheitsamtes.

Auch in der Kreisbehörde werden Vorkehrungen getroffen, um für das mögliche Auftreten von Coronavirus-Erkrankungen gewappnet zu sein. Zur Einschätzung der epidemiologischen Lage und möglicher Herausforderungen im Landkreis haben sich am Mittwoch die Verantwortlichen des Landratsamtes zu einer Lagebesprechung verständigt. In der Beratung informierte Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes, Andrea Lein, über den Stand der Vorbereitungen der im Landkreis ansässigen Kliniken.

Mit Klinik- sowie Hausärzten stehe die Gesundheitsverwaltung in engem Kontakt. Bislang gibt es keine bestätigten Infektionen mit dem Covid-19-Virus im Kreisgebiet, sagte sie. Die drei Verdachtsfälle, die beprobt wurden, seien allesamt negativ auf den Erreger ausgefallen.

Im Ergebnis der Beratung hat Landrat Onno Eckert (SPD) vorsorgliche Arbeitsaufträge ausgelöst, um auf etwaige Lageänderungen angemessen reagieren zu können und zudem die hauptamtlichen Bürgermeister und Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaften zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Hierin soll objektiv über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert werden soll.