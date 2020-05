Am Sonntagabend stand ein Lastwagen auf der B88 im Kreis Gotha lichterloh in Flammen. Das Feuer begann im Führerhaus.

Lastwagen fängt während der Fahrt Feuer - zahllose Pakete ruiniert

Ein Sattelschlepper hat am Sonntagabend auf der Bundesstraße 88 zwischen Crawinkel und Ohrdruf während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer konnte Sattelzug gerade noch abstellen und sich selbst in Sicherheit bringen, bevor das Führerhaus nur kurze Zeit später lichterloh in Flammen stand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Crawinkel und Ohrdruf löschten zunächst das in Vollbrand stehende Führerhaus, bevor der Hängerzug abgekoppelt werden und auch die in Brand geratene Ladung geborgen und abgelöscht werden konnte.

Zur Brandursache und Schadenhöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzstelle war über Stunden voll gesperrt.

