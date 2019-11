Edgar Meder und Jürgen Siebradt vom Rassegeflügelzuchtverein Emleben mit ihren prämierten Tieren. Knapp 600 Gänse, Enten, Hühner und Tauben waren am Wochenende zu sehen.

Emleben. Rassegeflügelzüchter luden am Wochenende zu gleich drei Ausstellungen ins Bürgerhaus.

Lavendelfarbene Perlhühner in Emleben

Nicht alle Gemeinden öffnen ihr Bürger- oder Gemeinschaftshaus den Rassetierzüchtern. „Schon während des Baus haben die Gemeinderäte festgelegt, dass unser Bürgerhaus allen Vereinen zur Verfügung steht“, sagt Edgar Meder. Der Landwirt aus Emleben hatte am Wochenende bei der Rassegeflügelausstellung den Hut auf. Im Grunde genommen waren es gleich drei Schauen: Die Ortsschau von Emleben, die Gothaer Kreisjugendschau und eine Sonderschau der Thüringer Züchter von Barnevelder Hühnern. Dem entsprechend groß war auch das Besucherinteresse.

Immerhin waren es 20 jugendliche Geflügelzüchter, die ihre Tiere, stolze 147 an der Zahl, in Emleben den kritischen Blicken der Preisrichter aussetzten. Dabei konnten diese mehr als zufrieden sein. Mit Mateo Röth vom Wölfiser Verein der Kleintierzüchter bekam ein junger Züchter die Auszeichnung für das beste Tier. An seinen lavendelfarbenen Perlhühnern hatten die Preisrichter rein gar nichts auszusetzen.

Aus dem gastgebenden Verein war kein Nachwuchszüchter vertreten. „Obwohl wir erfreulicherweise einen Jugendlichen in unseren Reihen haben“, sagt Vereinsvorsitzender René Schmidt. Doch dessen Enten waren noch nicht so weit, um auf der Ausstellung gezeigt werden zu können. Der Vereinsvorsitzende freute sich, dass ein zweiter Jugendlicher Mitglied werden will.

Insgesamt konnten sich die Besucher über 585 Tiere freuen – Wassergeflügel, Hühner, Tauben und Wachteln. Um so eine Schau durchzuführen, sind alle 20 Mitglieder des Emleber Vereins gefordert. „Schon zwei Monate vorher beginnt die Arbeit“, sagt Meder. Alle Formalitäten müssen erledigt werden, ein Aufbauplan für die Ausstellung erstellt werden. Wenn es dann in die heiße Phase geht, können sich die Züchter auf die Hilfe der anderen Vereine im Dorf verlassen. Feuerwehr und Traditionsverein packen dann ordentlich mit an. Übrigens sind die meisten der Käfige, nämlich 80 Prozent, Eigentum des Vereins, die restlichen haben die Schwabhäuser Kleintierzüchter zur Verfügung gestellt.