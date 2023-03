LED-Beleuchtung für Feuerwehr Waltershausen

Michael Brychcy, Torsten Fürtig und Torsten Schlothauer nehmen von Christoph Bauer (von links) ein neues LED-Beleuchtungssystem für Waltershausen Feuerwehr in Empfang.

Gotha. Den Floriansjüngern steht ein akkubetriebenes und leistungsstarkes Gerät bei Nachteinsätzen oder im Tunnel zur Verfügung.

Noch schneller können jetzt Waltershäuser Feuerwehrleute bei Nachteinsätzen oder im Tunnel agieren. Ein neues LED-Beleuchtungssystem macht es möglich. Dieses System haben am Dienstag Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), Wehrführer Torsten Fürtig und Stadtbrandmeister Torsten Schlothauer von Christoph Bauer (von links) in Empfang genommen. Mit dem akkubetriebenen, leistungsstarken Gerät lasse sich ohne Leitung schnell unwegsames Gelände oder eine Unfallstelle ausleuchten, erklärt Christoph Bauer von der SV-Sparkassen-Versicherung, die das 1100 Euro teure Gerät den Waltershäusern kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Bis 2026 sollen mehr als 800 versicherte Kommunen damit ausgestattet werden, kündigt Bauer an – gratis.