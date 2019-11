Lena punktet in Schwabhausen mit einer vorzüglichen Schildtaube

Der Kleintierzuchtverein Schwabhausen unter dem Vorsitz von Heiko Diersch kann dieses Jahr auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Groß feiern wolle man jedoch erst in fünf Jahren das dann 75-jährige, erzählt der Schatzmeister Michael Allin, der bereits seit 2001 als Ausstellungsleiter fungiert.

Von den 23 Vereinsmitgliedern würden 20 regelmäßig ausstellen, so auch am vergangenen Wochenende zur jährlichen Lokalschau in der gemeindeeigenen Ausstellungshalle. Insgesamt konnten dort 245 Gänse, Hühner, Zwerghühner und Tauben sowie 25 Kaninchen von Ausstellungsleiter Wolfram Debes präsentiert werden. Stolz ist der Verein auf fünf Jungzüchter. Dabei handele es sich um Kinder oder Enkel langjähriger Züchter. Die neunjährige Lena-Mia Diersch, die nach eigener Aussage zum dritten Mal ihre Tauben ausstellt, hat nun erstmals mit einer Süddeutschen Schildtaube das Prädikat „vorzüglich“ errungen.

Ihr Großonkel Volker Diersch machte mit seiner goldbraunen Zwerg-New Hampshire-Henne das Rennen als bester Züchter. Weitere acht Mal konnten die vier Preisrichter das höchste Prädikat „vorzüglich“ und 17 Mal „hervorragend“ vergeben.

Dass die Schwabhäuser Züchter auch überregional erfolgreich sind, beweist Thomas Diersch, der 2018 in Dänemark Europameister und mit seiner Taubenrasse Deutscher Meister geworden ist.

Neben der Lokalschau veranstalte man seit 1999 monatlich Kleintiermärkte zum Kaufen und Tauschen. Der nächste findet am Sonntag, 1. Dezember, statt. Mit dem 28. und 29. November 2020 stehe der Termin für die nächste Kleintierausstellung fest.

Dann werde die Vorbereitung wieder vier Tage in Anspruch nehmen, denn nichts dürfe dem Zufall überlassen werden, weiß Ausstellungsleiter Michael Allin. Selbst die Anordnung der Rassen unterliege strengen Regeln. Das Ergebnis erfreut alljährlich die Zuchtfreunde und Gäste der Lokalschau.