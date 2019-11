Gotha Gotha Das „Bündnis gegen rechts. Gotha ist bunt“ lädt anlässlich des 81. Jahrestags der Pogromnacht am Sonnabend, 17 Uhr, zum Lichterlauf „Lichter gegen das Vergessen“ ein, der am Jüdischen ...

Lichterlauf in Gotha

Das „Bündnis gegen rechts. Gotha ist bunt“ lädt anlässlich des 81. Jahrestags der Pogromnacht am Sonnabend, 17 Uhr, zum Lichterlauf „Lichter gegen das Vergessen“ ein, der am Jüdischen Friedhof in der Eisenacher Straße in Gotha beginnt und am Standort der ehemaligen Synagoge in der Moßlerstraße endet.