Das Duo Drum'n Guitar spielt am 4. Juli in Friedrichroda.

Friedrichroda. Der Verein Wirstadt Friedrichroda lädt am Wochenende zu Konzerten ein.

Live-Musik und freies Internet in Friedrichroda

Die Einrichtung des kostenlosen W-Lan in der Innenstadt wird vom Verein Wirstadt Friedrichroda am Freitag, 3. Juli, ab 16 Uhr zelebriert. Dazu gibt es Burger an der Ecke Wettersäule Kirchgasse und Hauptstraße. Das Projekt wird vom Freistaat Thüringen gefördert. Ab Samstag, 4. Juli, wird mit Musik gefeiert.

Den Auftakt macht ab 18 Uhr das Duo Drum’n Guitar im Musikpavillon des Kurparks. Mit Cajon spielt Johannes Luster zu der außergewöhnlich variable Stimme des Sängers und Gitarristen Benjamin Trostdorf. Sie bringen einen Genremix aus Rock- und Bluessongs, Barjazz und Evergreens zu Gehör.

Der Abend klingt bei Musik von Dmützen im Biergarten des Brauhauses aus. Zu hören sein werden Rock, Pop, Schlager und Stimmungsmusik. Am Sonntag, 5. Juli, beginnen um 10.30 Uhr die Frühkonzerte mit der Heimatkapelle im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen.

Fortan soll es an jedem Sonntag ab 13.30 Uhr Musikdarbietungen im Biergarten am Heuberghaus geben – von Schlager über Pop bis Volksmusik. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Tagesaktuelle Informationen gibt es online unter www.friedrichroda.de.