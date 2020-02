Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lotte Reimers: Keramikerin – Sammlerin und Stifterin

Zwei sehr besonderen Frauen, die beide aus der Welt der zeitgenössischen Keramik nicht wegzudenken sind, gehört der Sonntag, 1. März, im Herzoglichen Museum Gotha. In ihrem Vortrag „Lotte Reimers und die keramische Kunst: Keramikerin – Sammlerin – Stifterin“ widmet sich Marlene Jochem der Grande Dame der europäischen Keramikszene. Lotte Reimers selbst, die 2019 für ihr großartiges Engagement in Gotha mit dem Hannah-Höch-Ehrenpreis ausgezeichnet wurde, wird ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend sein. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben nach dem Vortrag Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Beginn ist um 14 Uhr, der Eintritt ins Museum beträgt fünf Euro (ermäßigt 2,50).

Marlene Jochem war langjährige Direktorin des Theodor-Zink-Museums Kaiserslautern und ist eine ausgewiesene Spezialistin für die Keramik der Moderne. Gemeinsam mit Reimers hat sie den Bestandskatalogs „Keramische Horizonte. Die Lotte Reimers-Stiftung auf Schloss Friedenstein in Gotha“ erarbeitet, der 2018 bei arnoldsche Art Publishers erschienen ist.

Keramik-Kunst von heute trifft auf Roentgen-Möbel aus der Zeit um 1800 Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Christoph Streckhardt

Für die Vortragsgäste und den Freundeskreis Kunstsammlungen werde Lotte Reimers eine kleine Überraschung im Gepäck haben: „Fünf kleine Hügel für Gotha“, kündigt Marco Karthe, Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, an.

Seit September waren im Herzoglichen Museum 301 moderne Keramikkunstwerke aus aller Welt zu sehen, die Teil einer Schenkung Lotte Reimers an die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha sind. Während die Präsentation der Keramischen Horizonte in der Ausstellungshalle des Herzoglichen Museums am 26. Januar zu Ende ging, können die in die Dauerausstellungsräume des Hauses integrierten Werke der Lotte-Reimers-Sammlung noch bis einschließlich 1. März 2020 entdeckt werden.

Sonntag, 1. März, 14 Uhr Herzogliches Museum, Vortrag „Lotte Reimers und die keramische Kunst: Keramikerin – Sammlerin – Stifterin“ von Marlene Jochem; Eintritt fünf Euro (ermäßigt 2,50 Euro)