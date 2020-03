Lütsche: verschwundenes Dorf und herrliche Talsperre

Die Lütschetalsperre, auf halben Weg zwischen der Gemeinde Frankenhain im Ilm-Kreis und der Stadt Oberhof im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, wurde zwischen 1935 und 1938 von der Deutschen Reichsbahn erbaut. Der Grund war, die Versorgung der Dampflokomotiven mit weichem Gebirgswasser auf den Bahnhöfen Arnstadt, Neudietendorf und Erfurt zu gewährleisten, um Kesselsteinbildungen zu vermeiden. Derzeit ist das Wasser-Reservoir dort auf ein Minimum begrenzt, denn wegen der maroden Sperrmauer musste viel Wasser abgelassen werden.

Es wird wohl einige Zeit dauern, bis das Stauwerk saniert und der alte Zustand wieder hergestellt ist. Das Gelände für den Bau der Talsperre hatte das Land Thüringen zur Verfügung gestellt. Deswegen ging sie nach der Fertigstellung auch in Landeseigentum über und wird heute von der Thüringer Fernwasserversorgung betrieben. Das Gewässer dient nun hauptsächlich Erholungszwecken und in geringem Maße der Erzeugung elektrischer Energie.

Dorf Lütsche bereits im 14. Jahrhundert erwähnt

Den Namen bekam die Talsperre von dem einstigen Dorf Lütsche, das es heute nicht mehr gibt. Seit 155 Jahren ist es eine Wüstung bei Gräfenroda, etwa zwei Kilometer unterhalb des Stausees. Das Dorf gehörte einst zum Gothaer Land und wurde in den Jahren 1859 bis 1865 auf Anweisung Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha geschleift. Der Bach Lütsche fand schon im Jahr 1378 in einem Verzeichnis der Thüringer Landgrafen Erwähnung; eine dortige Schneidemühle ist 1545 datiert. Sie gilt als Ausgangspunkt für die Entwicklung des späteren Dorfes.

Die Staumauer von der Wasserseite. Hinter der Staumauer ergießt sich der Bach Lütsche ins Tal und erreicht nach etwa zwei Kilometern die alte Dorfstelle Lütsche. Foto: Heiko Stasjulevics

Im Jahre 1587 forderten die herzoglichen Behörden den Abriss der Mühle, weil von dort aus „allerlei lose Gesellen und Buben“ Holzdiebstähle verübten. Es blieb jedoch bei der Forderung, die Mühle wechselte nur den Besitzer. Im Jahre 1665 zählte Lütsche nur wenige Häuser. Die Bewohner verdienten ihren Lebensunterhalt als Hammer- und Nagelschmiede sowie als Waldarbeiter und Köhler. Unverzichtbar war die im Nebenerwerb betriebene Landwirtschaft. Der Ort zählte zu den ärmsten im Herzogtum, auch weil es kein Gemeindevermögen gab.

Anno 1800 wurde Lütsche dem Amt Schwarzwald (heute Ortsteil von Luisenthal) zugeschlagen. Der überwiegende Teil der Männer arbeitete als Holzfäller oder Mühlsteinbrecher. Es waren aber Tätigkeiten, die nur saisonal ausgeübt werden konnten. Die dadurch bedingte Not zwang die Einwohner zur Wilderei und zum Holzdiebstahl. Deshalb galt das Dorf in den Augen der Obrigkeit als ein übler Ort, wo das „Verbrechen“ zum Alltag gehörte.

Herzog kauft Grundstücke auf und lässt Häuser abreißen

So erwägte die Herzogliche Kammer anno 1819, die Gemeinde aufzuheben. Im 1848er-Vormärz verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage in dem Waldort immens, auch die Wohnraumsituation, denn es herrschte seit Jahren Bauverbot. Im Zuge der 1848er Revolution kam es dann zu massiven Protesten. Anno 1852 – in jenem Jahr hatte sich das Herzogtum eine neue, fortschrittliche Verfassung gegeben – versuchte der gewählte vorletzte Lütscher Schultheiß Heinrich Catterfeld, das Elend zu lindern, indem er eine Holzschachtelproduktion im Ort etablieren wollte.

Der Gräfenrodaer Heimatforscher Helmut Hendrich am Gedenkstein für das ehemalige Dorf Lütsche, im Hintergrund ist eine Informationstafel zu sehen, die er gemeinsam mit Ehefrau Heidemarie mit wechselnden Inhalten bestückt. Foto: Ralf Ehrlich

Leider schlug das Vorhaben aufgrund der mangelnden finanziellen Unterstützung durch die Landesregierung fehl. 1856 begann die Landesregierung ernsthaft, die Auflösung von Lütsche zu forcieren. Schon 1848 dachte man daran, die Lütscher nach Amerika auszusiedeln. Doch diese protestierten vehement gegen dieses Vorhaben. Eine Umsiedlung in andere Orte kam ebenfalls nicht in Frage, weil die Orte, außer Ichtershausen, sich weigerten, die armen und aufrührerischen Lütscher aufzunehmen.

Nach dem Scheitern des Projekts im Jahr 1858 ordnete Herzog Ernst II. an, die Häuser Lütsches sowie den Grund und Boden durch den Domänenfiskus aufzukaufen. Dies zog sich jedoch bis 1865 hin. Die Verdrängten ließen sich fast vollständig in anderen Orten des damaligen Landratsamtes Ohrdruf nieder, wie in Gräfenroda, Dörrberg, Frankenhain sowie in Ohrdruf selbst. Andere zogen nach Dessau oder wanderten tatsächlich nach Amerika aus.

Zahlreiche Mythen ranken sich um die Bewohner

Zahlreiche Legenden umranken die Geschichte des Dorfes. Selbst die Literatur setzte sich damit auseinander, so Albrecht Loth in seiner Diplomarbeit „Die Geschichte des Dorfes Lütsche, seine Zerstörung und deren Hintergründe“ von 2005. Der „Thüringer Wandersmann“ August Trinius widmete sich ebenso diesem Thema und trug damit zur Legendenbildung bei: „Wenn die Sonne sinkt“ titelte sein Werk. Auch der Neudietendorfer Autor Hermann Anders Krüger beförderte mit seinem 1924 erschienenen gesellschaftskritischen Roman „Verjagtes Volk“ die Legendenbildung.

Julius Kober, der völkisch-national-konservative Schriftsteller aus Suhl, der langjähriger Vorsitzender der Thüringer Berg-, Burg- und Waldgemeinden war, widmete sich ebenfalls diesem Thema und schrieb 1934 sogar ein Theaterstück mit dem Titel „Der letzte Schulze von der Lütsche – eine Thüringer-Wald-Tragödie“. Eine der Legenden besagt, dass die ehemaligen Lütscher später im Lieblingsrevier des als Nimrod weit und breit bekannten Herzog Ernst II., besonders eifrig gewildert haben.