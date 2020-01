Der Arnoldi-Treff in Gotha-West steht gleich neben dem Verwaltungsgebäude der Baugesellschaft Gotha in der August-Creutzburg-Straße.

Gotha. Die Hannah-Höch-Preisträgerin von 2017 leitet einen Mal- und Zeichenzirkel im Arnoldi-Treff in Gotha.

Malen im Gothaer Arnoldi-Treff

Diverse Maltechniken ausprobieren und im Gespräch mit anderen etwas dazu lernen – das ist das Angebot des Mal- und Zeichenzirkels im Arnold-Treff der Baugesellschaft Gotha. Monika Wilde, die Hannah-Höch-Preisträgerin aus dem Jahr 2017, werde laut einer Mitteilung des Seniorentreffs die kreativ Tätigen betreuen und Anleitung bei der Umsetzung ihrer künstlerischen Ideen geben. Die regelmäßige monatliche Teilnahme am Mal- und Zeichenzirkel koste fünf Euro, heißt es weiter. Das Hineinschnuppern sei jedoch unentgeltlich.

Mal- und Zeichenzirkel am Dienstag, 28. Januar, um 10 Uhr im Arnoldi-Treff in der August-Creutzburg-Straße 2b in Gotha