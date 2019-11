Die Gardisten des FKK treten zum Rathaussturm in Finsterbergen an

Finsterbergen. In Finsterbergen beginnt am Samstag in die fünfte Jahreszeit mit Rathaussturm und närrischem Musikantenstadel.

„Manche mögen´s heiß“

Der Finsterberger Karneval Klub (FKK) startet in seine 46. Session. Die ist mit „Manche mögen´s heiß“ überschrieben. Diesen Samstag, 16.11. um 11.11 Uhr zur besten Frühschoppenzeit legt die FKK-Schar los, teilt deren Chefin Liane Heft mit. Wenn der 11.11. auf einen Wochentag falle, werde das Finsterberger Rathaus eben am Samstag danach erstürmt. Die närrische Bevölkerung soll erleben, wie Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) in Ketten gelegt und zur Übergabe von Amt und Würden genötigt werde. Die feucht-fröhliche Offensive werde am „Haus des Gastes“ ausgiebig mit Gesang und Tanz und den Klängen der Finsterberger Heimatkapelle gefeiert.

Am gleichen Abend beginnt der Sessionsstart als „Närrischer Musikantenstadel“. Dazu spielen die „Finsterberger Blasmusik“ sowie DJ Veit auf. Ab 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht´s los, der Eintritt kostet 11 Euro. Für Kurzentschlossene gebe es an der Abendkasse noch Karten.

Am Samstag, 7. Dezember, findet wie immer in der Adventszeit der FKK-Galatanzabend „Reunion“ in Wiener-Walzer-Atmosphäre statt. „Im neuen Jahr feiern wir sechs Wochenenden lang vom 18. Januar bis zum Rosenmontag am 24. Februar“, kündigt Liane Heft an.

Der Briefkasten am Gasthaus „Zur Linde“ ist für Kartenbestellungen geöffnet, elektronische Bestellungen sind unter www.fkk-finsterbergen.de und telefonische unter 01525 582 4994 (17-20 Uhr) jederzeit möglich.