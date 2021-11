Bad Tabarz. In Bad Tabarz hat ein Mann einen Polizei- und Rettungseinsatz verursacht, nachdem er auf einen Baukran geklettert war.

Am Dienstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr in der Reinhardsbrunner Straße zu einem Einsatz gerufen. Demnach war hier ein Mann auf einen in der Nähe des Kirchturms stehenden Kran hinauf geklettert. Der 27-Jährige stieg nach kurzer Zeit von selbst wieder herunter. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.