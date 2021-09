Bei einem Streit verletzte in Gotha ein Restaurantleiter einen Hotelier leicht.(Symbolbild)

Mann soll Ehefrau bei ihrer eigenen Geburtstagsfeier in Gotha krankenhausreif geschlagen haben

Gotha. Der Ehemann soll vor einem Restaurant zweimal so heftig auf seine Frau eingeschlagen haben, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Ein Mann soll seine Frau in Gotha auf der Feier zu ihrem 40. Geburtstag krankenhausreif geschlagen haben. Der Betreiber des Restaurants, in dem das Ehepaar in der Nacht zum Sonntag feierte, habe die beiden zunächst "wegen des Alkoholpegels" vor die Tür gesetzt, sagte ein Polizeisprecher.

Nach den Angaben vom Sonntagmorgen schlug der Ehemann dann zweimal so heftig auf die Frau ein, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Zu ihrem Zustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.

