Die Polizei reagiert auf Berichte von Anwohnern in Tonna (Symbolbild).

Tonna. Meldungen häufen sich, dass in der Gemeinde ein Unbekannter unterwegs ist, der Mädchen anspricht. Bestätigen konnte das die Polizei noch nicht.

Mann soll Mädchen in Tonna ansprechen – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag verbreitete sich in den sozialen Netzwerken die Nachricht, dass ein Unbekannter in der Gemeinde Tonna Mädchen anspricht. Wie die Polizei mitteilt, liegen zu derartigen Vorkommnissen noch keine Erkenntnisse vor. Falls es jedoch Zeugen gibt, werden diese dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Gotha ist erreichbar unter Telefon: 03621/781503.