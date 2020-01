Gotha. Die Baugesellschaft Gotha plant Bauarbeiten an Plattenbauten in der Bürgeraue.

Mansarddächer werden in Gotha saniert

Die Baugesellschaft Gotha plant dieses Jahr Sanierungsarbeiten am Wohn- und Geschäftshaus in der Bürgeraue 1-3. Das kündigt Christine Riede, die Geschäftsführerin an. Das Haus ist Bestandteil eines im Jahr 1986 errichteten innerstädtischen Wohngebietes in Plattenbauweise.

In den Mansarddächern befinden sich Dacheinschnitte mit Balkonen und verdeckt liegender Rinnenentwässerung. Dort seien Oberflächen und Beton beschädigt. Deshalb sei vorgesehen, die Dacheindeckung und die Entwässerung der Mansarddächer zu erneuern sowie den Beton an den Mansarddächern zu sanieren. Ebenso werden die kleinen Flachdächer über den Eingängen und die Dachentwässerung der Mansarden erneuert. Abschließend werde die Fassade gemalert.