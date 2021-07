Meditieren im Augustinerkloster Gotha

Gotha. Ein Kurs führt in die Thematik ein. Die Anmeldungsfrist dafür endet bald.

Zu einem Einführungskurs in die Meditation wird von 6. bis 8. August ins Augustinerkloster Gotha eingeladen. Von Freitag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, wird in die Themen Körperwahrnehmung, Achtsamkeit sowie Gehen und Sitzen in der Stille eingeführt. Die Teilnahme kostet 95 Euro. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Socken und eine Decke.

Interessierte melden sich bis zum 29. Juli an unter Telefon: 03621/300244 oder per E-Mail unter baerbelbenkert@arcor.de.