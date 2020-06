Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meditieren im Gothaer Augustinerkloster

Zu Meditationstagen wird vom 31. Juli bis zum 2. August ins Augustinerkloster Gotha geladen. Die Teilnehmer werden in die Meditation und Kontemplation eingeführt. Dazu zählen Übungen in Körperwahrnehmung, Achtsamkeit, Gehen und Sitzen in der Stille sowie in der Naturmeditation.

Meditation hilft laut Veranstalter, bewusst im Körper anwesend zu sein. Bequeme Kleidung, Socken und eine Decke sind mitzubringen. Eine Übernachtung kann in der Herberge Augustinerkloster gebucht werden. Die Teilnahme kostet 65 Euro inklusive Verpflegung ohne Frühstück.

Bis Dienstag, 14. Juli, können sich Interessierte bei Bärbel Benkert anmelden unter Telefon: 03621/300244 sowie per E-Mail an baerbelbenkert@arcor.de.