Mehrere Anzeigen und ein verletztes Kind nach Unfall - 42-Jähriger bei Streit verletzt

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Kreis Gotha.

42-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße von Gotha zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei "wirkten" zwei Unbekannte auf einen 42-Jährigen ein, sodass dieser sich verletzte. Er musste vor Ort ärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht derzeit Zeugen des Vorfalls: 03621-781124 (Bezugsnummer 0103706/2021).

Mehrere Anzeigen und ein verletztes Kind nach Unfall

Am Sonntagmorgen kam es gegen 9.50 Uhr in der Bremerstraße in Waltershausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jahre alter Fahrer eines Skoda musste halten und ein 31-Jähriger Audi-Fahrer konnte offenbar nicht mehr bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Dabei verletzte sich ein siebenjähriges Kind im Skoda leicht und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Anstelle seiner Pflicht nachzukommen, verließ der 31-Jährige jedoch die Unfallstelle und versuchte zu flüchten. Der 45-Jährige konnte den Mann jedoch einholen. Die Polizei stellte dann den möglichen Grund für den Fluchtversuch fest: Der 31-Jährige Unfallverursacher stand mit über 2 Promille Atemalkohol mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf Cannabis. Einen Führerschein konnte der Audi-Fahrer außerdem nicht vorweisen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

