Mit 80 Jahren um die Welt

Mit 80 Jahren um die Welt – so lautet nicht nur der Titel eines neuen Buches von Werner Schunk aus Gotha. Der inzwischen 82-jährige Hirnforscher und Arzt ist tatsächlich auch in den vergangenen drei Jahren wieder viel unterwegs gewesen – in Südamerika, Australien, Neuseeland und der Südsee zum Beispiel. „Auch wenn das Reisen wegen der Corona-Pandemie gerade nicht möglich ist, so möchte ich trotzdem Lust aufs Entdecken machen, wenn diese Krise ausgestanden ist“, sagt Werner Schunk.

Denn Reisen sei auch für ältere Menschen eine gute Möglichkeit, sich die Neugier auf Unbekanntes zu bewahren und von neuen Eindrücken zu profitieren. Reisen im Alter als Jungbrunnen stehe deshalb auch als Untertitel auf seinem Buch, in dem er zudem nützliche Tipps als Arzt für solche Unternehmungen gibt.

Eigentlich wäre Werner Schunk jetzt mit seinem inzwischen 18. Buch zu Lesungen unterwegs. Er wollte es unter anderem im Klub Galletti und in der Stadtbibliothek Gotha vorstellen. Doch um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind vorerst alle Veranstaltungen abgesagt, auch die Lesungen. „Da ist Geduld gefragt“, sagt der Autor.

Die Welt entdeckt hat Werner Schunk schon immer gern. Ermöglichten ihm zunächst seine Erfolge in der Hirnforschung für einen DDR-Bürger ungewöhnliche Aufenthaltsorte aus beruflichen Gründen, so nutzte er die Reisefreiheit schließlich für eigene Unternehmungen. Dabei interessierten ihn weniger Sehenswürdigkeiten als vielmehr die Menschen. Er knüpfte Kontakt zu Naturvölkern in Südamerika und Afrika, lebte mit ihnen und arbeitete für sie oft mehrere Monate lang.

Bei einer seiner jüngsten Reisen erfüllte sich Werner Schunk einen lange gehegten Wunsch: Ihm gelang es, einen Ureinwohner-Stamm in Papua-Neuguinea zu besuchen. Dort erlebte er, dass die Frauen dominieren. Männer müssen sich unterordnen. Tun sie das nicht, werden sie bestraft. Der Gothaer war aber auch auf den Cook-Inseln und hat geschaut, wie die Menschen da leben, wo Teufels Paradies sein soll.

Auf seinen oft monatelangen Reisen – meist per Schiff – gab es auch spannende Momente. So war Werner Schunk so hingerissen von der Schönheit der Lagune der Südseeinsel Moorea, dass er als erster ins Wasser stieg, um zu schwimmen, bunte Fische und Korallen zu beobachten. Plötzlich laute Rufe seiner Mitreisenden, die noch auf dem Boot waren: „Vorsicht, ein Hai!“

„Ich drehte mich langsam um, und wirklich, da sah ich ihn. Er schwamm direkt auf mich zu. Ich bekam einen Schreck, aber zum Glück keine Panik, so dass ich hektische Bewegungen vermeiden konnte“, erzählt der Arzt. „Ich habe nur ganz leicht auf der Stelle die Beine bewegt. Bange Minuten lang zeigte mir der Hai immer wieder seine Zähne. Ich redete einfach mit ihm – und irgendwann drehte er ab.“ Auf dem Schiff habe schnell die Runde gemacht, dass er ein Hai-Flüsterer sei. „Ich habe einfach instinktiv gehandelt und Glück gehabt“, sagt er.

Noch in diesem Jahr will Werner Schunk im Kunst-Forum in Gotha eine Ausstellung gestalten. Dabei werde es einerseits um seine Erkenntnisse aus der Hirnforschung gehen, andererseits aber auch um seine Reisen und Begegnungen mit Urvölkern. Exponate hat er dafür genug. Ob Penishüllen aus Papua Neuguinea, Musikinstrumente aus Madagaskar, Hilfsmittel und Schmuck von Schamanen, ein Dolch aus Japan oder Gemälde afrikanischer Frauen – er kann zu jedem Gegenstand eine Geschichte erzählen. Bei der Auswahl für die Ausstellung wird ihm ein Kurator helfen. Und aus seinem Buch wird er während der Schau sicher auch im Kunst-Forum lesen.

Werner Schunk: Mit 80 Jahren um die Welt, 15 Euro, ISBN 978-3-947492-12-1