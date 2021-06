Mit dem Mountainbike rund um Tabarz

Immer wieder grüßt der Inselsberg bei Wanderungen und Radtouren in der Ferne wie hier vom Aussichtspunkt Aschenbergstein bei Bad Tabarz.

Bad Tabarz. Geführte Fahrt über 30 Kilometer und etwa 650 Höhenmeter verteilt auf vier Stunden.

Der Veranstaltungsbetrieb nimmt in Bad Tabarz Fahrt auf. Am Mittwoch, 16. Juni, 10 Uhr, startet im Kneipp-Heilbad an der Begegnungsstätte Kukuna eine Mountainbike-Tour. Auf dem geführten Kurs erleben die Teilnehmer die abwechslungsreiche Natur der Region, abseits der bekannten Wege, verspricht Kurchef Marcel Wedow. Die etwa 30 Kilometer lange Strecke sei mit etwa 650 Höhenmetern, verteilt auf vier Stunden, sportlich ein wenig ansprechend.

Anmeldungen sind in der Tourist-Information Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12a oder telefonisch unter: 036259 5600 möglich. Drei bis maximal acht Personen können teilnehmen. 30 Euro pro Person koste es mit eigenem Mountainbike, 39 Euro pro Person mit einem ausgeliehenen Geländerad. Zur Mittagspause ist eine Einkehr geplant.