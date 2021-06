Mit dem Rad rund um Gotha

Der Mohn blüht jetzt am Wegesrand, bei Radtouren um Gotha nicht zu übersehen.

Gotha. Die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs startet wieder gemeinsame Radtouren.

Die ADFC-Ortsgruppe Gotha startet wieder Radtouren. Am Samstag, 19. Juni, steht die erste nach der Corona-Pause an, teilt Doris Beutler vom Fahrradclub mit. Treffpunkt ist 9.30 Uhr an der Stadtbibliothek. Von dort werde eine etwa 30 Kilometer lange Schleife rund um Gotha führen (Bürgerpark, Alte Eiche, Boxberg, Aquädukt, Berlach, Trügleben, Krahnberg, Berggarten). „Kleine Pausen werden wir mit ein paar kurzweiligen Geschichten füllen“, verspricht Beutler. Zum Tourende sei Einkehr im Berggarten möglich.