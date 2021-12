Mit Sommerreifen auf glatter A4 erst gegen Leitplanke, dann gegen LKW

Schwabhausen / Wandersleben. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Dass es höchste Zeit ist, die Fahrzeugreifen zu wechseln, um sicher am Verkehr teilzunehmen, zeigt laut Polizei ein Unfall auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden am Freitagmorgen. Ein 21-Jähriger war am Freitag gegen 6 Uhr mit einem Audi und Sommerreifen zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben auf dem linken Fahrstreifen unterwegs.

Bei Glätte verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach rechts in die Leitplanke und prallte dann gegen einen Sattelzug. Der Fahrer des Audis hatte Glück und blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge gelangten noch bis zum nächsten Parkplatz, wo die Autobahnpolizisten den Unfall aufnahmen. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Ladendieb im Baumarkt gefasst

In einem Baumarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabhausen entwendete außerdem Donnerstag gegen 15.50 Uhr ein 28-jähriger Mann unter anderem zwei Stichsägen. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert von ungefähr 600 Euro. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Diebstahl kann mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden.

