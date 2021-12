Mit Termin zum Impfen ins Gothaer Krankenhaus

Gotha. Die Helios-Klinik immunisierte am Samstag fast 500 Menschen gegen das Coronavirus.

In der Helios-Klinik Gotha gab es am Samstagnachmittag die zweite Impfaktion gegen Corona. Die Interessierten hatten sich vorab über eine Hotline anmelden können und bekamen einen Termin genannt. „So wollen wir verhindern, dass die Menschen stundenlang in der Kälte Schlange stehen müssen, wie es derzeit oft bei anderen Impfangeboten ist“, sagt Sandra Oehmer.

Die Pressesprecherin des Krankenhauses half selbst mit – mit einer weiteren Kollegin saß sie am Empfang. Dazu waren vier Ärztinnen und Ärzte, drei Krankenschwestern sowie zwei Mitarbeiter, die sich um den Einlass kümmerten, im Einsatz.

Kurze Verzögerung wegen technischer Störung

Sarah Broska, eigentlich Bereichsleiterin in der Inneren Medizin, rief immer wieder neue Namen auf und ließ die Impfwilligen ins Gebäude. Zwischenzeitlich musste sie etliche Fragen beantworten, weil es wegen einer kleinen technischen Störung zu einer kurzen Verzögerung gekommen war.

Zur Impfaktion in der Helios-Klinik stand sicherheitshalber Tee zum Aufwärmen bereit, obwohl Termine vergeben worden waren. Foto: Claudia Klinger

Daran lag es aber nicht, dass sich vor dem Eingang zur Klinik am Samstagnachmittag dann doch kurzzeitig eine Schlange gebildet hatte. Zumal es eigentlich zwei Reihen waren: Die einen wollten als Besucher ins Krankenhaus, was dauert, weil bei jedem kontrolliert werden muss, ob er geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen negativen Test vorweisen kann. Die anderen wollten zur Immunisierung gegen Covid-19, entweder das erste Mal oder zum Boostern.

491 Menschen wird Biontech oder Moderna gespritzt

„Wir haben zwar genaue Zeiten vergeben, aber wenn dann etliche schon eine Stunde vor ihrem Termin hier sind, brauchen sie doch etwas Geduld“, so Sandra Oehmer. Eine Möglichkeit zum Aufwärmen bot das Krankenhaus mit heißem Tee, der für die Wartenden bereitstand. „Aber am Ende – wir haben von 12 bis kurz vor 20 Uhr geimpft – waren wir sogar früher fertig als geplant.“

Exakt 491 Menschen wurden am Samstag im Helios-Klinikum Gotha mit Biontech oder Moderna gegen Corona geimpft, das waren mehr als doppelt so viele wie bei der ersten Aktion am 26. November. „Es stand diesmal noch mehr Personal zur Verfügung. Wir alle machen das neben unserer eigentlichen Arbeit“, sagt die Klinik-Sprecherin, „und wir sind inzwischen ein eingespieltes Team.“ 128 Erstimpfungen wurden am Samstag verabreicht. „Es haben sich dafür auch viele junge Menschen angemeldet, das freut uns“, sagt Sandra Oehmer.

Dritte Impfaktion ist geplant

Brigitte Kirst aus Gotha war für ihre dritte Impfung gekommen, ihre Tochter zur Erstimpfung. „Ich bin froh, dass es hier geklappt hat, denn es ist ansonsten beinahe unmöglich, einen Termin zu bekommen“, berichtet Brigitte Kirst von ihrer Erfahrung. Alexandra Hühner aus Wangenheim konnte sich ebenfalls spritzen lassen. „Für mich ist es eine Auffrischungsimpfung, weil mein Genesenen-Status jetzt nach sechs Monaten abgelaufen ist“, sagt sie.

Wegen des großen Zuspruchs bereite das Helios-Klinikum eine dritte Impfaktion vor, auch wieder mit Zeitbuchung über eine Hotline, kündigt Oehmer an. Der Termin stehe zwar noch nicht fest, werde aber rechtzeitig bekannt gegeben.